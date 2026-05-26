ПОТОП В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

"Около 70 - 80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ

від БНТ , Репортер: Мирела Дончева
"Около 70 - 80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
В Габровско и Велико Търновско започна възстановяването след унищожителното наводнение. Във Великотърновско призоваха за помощ от доброволци. Отзоваха ли се хора?

Магдалина Чолакова е учител. Днес е трябвало да бъде на празничното шествие с учениците си, но в извънредната ситуация решила, че е по-добре да помогне.

Магдалина Чолакова, доброволец: „Трябва задължително да дойда и да подкрепя хората и града ни изобщо.“

Христо, пострадал: „Водата беше дотук, положението е неспасяемо. Всеки път е така, не е за първи път... Да влязат да изчистят това корито, за да се оттича водата бързо.“

Тежка е ситуацията и в Присово и Пчелище.

Румяна, жител на село Присово: „Има нужда от всичко – от хора, от финансова помощ.“

Малина Попова, кмет на село Присово: „Покъщнина, сграден фонд, обществен фонд – нещо ужасно.“

От общината призовават за още доброволци, които да се включат в разчистването.

Инж. Даниел Панов, кмет на община Велико Търново: „Имаме осигурени лопати и средства, които са необходими за изриване на калта, за измиване и почистване на улиците. Имаме нужда от още доброволци.“

Ахмед, доброволец: „Около 70 - 80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици. Искам да призова всички да дойдете и да помогнете.“

Днес 10 комисии започнаха обход и описване на щетите от бедствието.

