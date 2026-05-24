Бедствието във Велико Търново: Доброволци се включват в почистването на най-засегнати места

Доброволци се включват в почистването на най-засегнати места от бедствието във Велико Търново и съседните населени места.

Магдалина Чолакова е учител. Днес е трябвало да бъде на празничното шествие с учениците си, но в извънредната ситуация решила, че е по-добре да помогне.

Магдалина Чолакова – доброволец: "Трябва задължително да дойда и да подкрепя хората и града ни изобщо."

Анастас Овчаров – пострадал: "Ситуацията беше много екстремна… щетите, цяла нощ спахме на улицата. Страшно съм изненадан, за първи път виждам такова нещо, тези хора не получават пари, значи в България все още има хора със съзнание."

Тежка е ситуацията и в селата Присово и Пчелище.

Румяна – жител на село Присово: "Има нужда от всичко, от хора, от финансова помощ." Малина Попова – кмет на село Присово: "Покъщнина, сграден фонд, обществен фонд – нещо ужасно. Такова чудо не се е случвало в Присово. Читалището е унищожено, жестоко е за хората."

От общината призовават за още доброволци, които да се включат в разчистването.

инж. Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново: "Имаме осигурени лопати, средства, които са необходими за изриване на калта, за измиване на улиците, почистване на улиците, имаме нужда от още доброволци."

А комисия започва обход и описване на щетите от бедствието.