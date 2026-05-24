Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
ИЗВЪНРЕДНО
Обстановката в област Велико Търново се нормализира след пороите***Бедственото положение в област Габрово остава в сила, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево
ПОТОП В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Бедствието във Велико Търново: Доброволци се включват в почистването на най-засегнати места

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
бедствието велико търново доброволци включват почистването засегнати места
Снимка: БНТ
Доброволци се включват в почистването на най-засегнати места от бедствието във Велико Търново и съседните населени места.

Магдалина Чолакова е учител. Днес е трябвало да бъде на празничното шествие с учениците си, но в извънредната ситуация решила, че е по-добре да помогне.

Магдалина Чолакова – доброволец: "Трябва задължително да дойда и да подкрепя хората и града ни изобщо."

Анастас Овчаров – пострадал: "Ситуацията беше много екстремна… щетите, цяла нощ спахме на улицата. Страшно съм изненадан, за първи път виждам такова нещо, тези хора не получават пари, значи в България все още има хора със съзнание."

Тежка е ситуацията и в селата Присово и Пчелище.

Румяна – жител на село Присово: "Има нужда от всичко, от хора, от финансова помощ."

Малина Попова – кмет на село Присово: "Покъщнина, сграден фонд, обществен фонд – нещо ужасно. Такова чудо не се е случвало в Присово. Читалището е унищожено, жестоко е за хората."

От общината призовават за още доброволци, които да се включат в разчистването.

инж. Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново: "Имаме осигурени лопати, средства, които са необходими за изриване на калта, за измиване на улиците, почистване на улиците, имаме нужда от още доброволци."

А комисия започва обход и описване на щетите от бедствието.

#порой във Велико Търново #потоп в Северна България #помощ от доброволци #община Велико Търново #щети след порои #доброволци

