След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти

Обстановката към този момент се нормализира. В момента на територията на Велико Търново са два екипа, които са на терен. Единият наблюдава превантивно нивото на река Янтра, а другият е в Павликени, където се изпуска язовира. За изминалата нощ са отреагирали на 31 сигнала. Това съобщиха на брифинг областният управител на Велико Търново Марин Богомилов и директорът на пожарната служба.

Основните сигнали са за наводнени приземни етажи и мазета, които в момента се отводняват. През изминалата нощ не се е налагала нова евакуация на хора от засегнатите райони.

"През вчерашния ден имахме няколко улици във Велико Търново, където призовахме хората да бъдат изведени и евакуирани, които ни оказаха съдействие с местната власт. В постоянна координация сме и сме готови да отреагираме, ако имаме подобни сигнали", поясни шефът на пожарната служба.

Очаква се помощта и на доброволчески формирования, които да се включат в разчистването на наводнените имоти.