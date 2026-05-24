БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" –...
Чете се за: 03:05 мин.
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 02:05 мин.
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Чете се за: 03:22 мин.
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Чете се за: 01:22 мин.
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

24 МАЙ – ПРАЗНИКЪТ НА БУКВИТЕ

300 българи се събраха на Седмата среща на сънародниците ни в Румъния

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ралица Маринова
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази
300 българи събраха седмата среща сънародниците румъния
Слушай новината

300 българи събра днес в Букурещ Седмата среща на нашите сънародници в Румъния.

Форумът беше организиран от Българското посолство и Съюза на банатските българи. Домакин на срещата беше Студентският дом на културата.

По вече утвърдена традиция, след официалната част на форума беше изнесен концерт, в който се включиха десетки деца и младежи от ансамбли, хорове и неделни училища в Румъния.

Михаил Леку, председател на Асоциация „Български извори“ – Извоареле: „Чрез традициите и обичаите се опитваме да ги оживим и да ги представим така, както сме ги запомнили от нашите предци. Стремим се да включим хората в тези традиции и обичаи – песни, танци. Сега, с неделното училище, децата се учат да пишат и да четат на кирилица, което според мен е едно от най-важните неща. Така те могат да предадат кирилицата и българщината на следващите поколения.“

#банатски българи #Букурещ #румъния #24 май

Водещи новини

С пъстри шествия и спектакли в страната бе отбелязан 24 май (СНИМКИ)
С пъстри шествия и спектакли в страната бе отбелязан 24 май (СНИМКИ)
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Кулминацията на честванията за 24 май в София беше пред Националната библиотека Кулминацията на честванията за 24 май в София беше пред Националната библиотека
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ "Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Часове до пробив за войната в Близкия изток? Часове до пробив за войната в Близкия изток?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" – първата...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур по повод...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ