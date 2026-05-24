300 българи се събраха на Седмата среща на сънародниците ни в Румъния

300 българи събра днес в Букурещ Седмата среща на нашите сънародници в Румъния.

Форумът беше организиран от Българското посолство и Съюза на банатските българи. Домакин на срещата беше Студентският дом на културата.

По вече утвърдена традиция, след официалната част на форума беше изнесен концерт, в който се включиха десетки деца и младежи от ансамбли, хорове и неделни училища в Румъния.