300 българи се събраха на Седмата среща на сънародниците ни в Румъния
300 българи събра днес в Букурещ Седмата среща на нашите сънародници в Румъния.
Форумът беше организиран от Българското посолство и Съюза на банатските българи. Домакин на срещата беше Студентският дом на културата.
По вече утвърдена традиция, след официалната част на форума беше изнесен концерт, в който се включиха десетки деца и младежи от ансамбли, хорове и неделни училища в Румъния.
Михаил Леку, председател на Асоциация „Български извори“ – Извоареле: „Чрез традициите и обичаите се опитваме да ги оживим и да ги представим така, както сме ги запомнили от нашите предци. Стремим се да включим хората в тези традиции и обичаи – песни, танци. Сега, с неделното училище, децата се учат да пишат и да четат на кирилица, което според мен е едно от най-важните неща. Така те могат да предадат кирилицата и българщината на следващите поколения.“