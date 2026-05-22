Луис Енрике планира ранно оттегляне от треньорската професия

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике разкри, че не възнамерява да остане дълго време в професията и планира да се оттегли преди да навърши 60 години.

Испанският специалист, който подготвя своя тим за финала в Шампионската лига срещу Арсенал, сподели намеренията си в интервю за испанското издание "Ла Нуева Еспаня“, цитирано от френския вестник „Екип“.

"Не искам да свърша като някой старец на пейката. Това не е за мен“, заяви Енрике, като допълни, че дори се шегува с брат си относно това кой ще се пенсионира по-рано.

Наставникът подчерта, че макар все повече треньори да остават дълго време в професията, той предпочита да приключи кариерата си по-рано и да не остава твърде дълго край тъчлинията.