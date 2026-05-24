Ясни са всички вероятни съперници на Левски в Шампионска лига

Левски вече знае всички свои потенциални съперници за първия квалификационен кръг в Шампионска лига. Последната въпросителна падна с официализирането на титлата на Арарат в арменското първенство.

Триумфът на Арарат подсигури мястото на уелския Дъ Ню Сейнтс (ТНС) в групата на поставените тимове. Ясно е, че Левски ще бъде непоставен, следователно ТНС е една от опциите за „сините“ на старта. Левски стартира с коефициент 7.000 в Европа.

Единственото неясно около първия кръг в Шампионска лига е кой ще бъде представителят на Албания. Който и да триумфира в албанското първенство, ще бъде непоставен, като по този начин няма как да се изправи срещу Левски.

Всички потенциални съперници на Левски:

Шамрок Роувърс (Ирландия)

КуПС Куопио (Финландия)

Дрита (Косово)

Линкълн Ред Импс (Гибралтар)

Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

Викингур Рейкявик (Исландия)

Кайрат Алмати (Казахстан)

Университатя Крайова (Румъния)

Рига (Латвия)

Клаксвик (Фарьорски острови)

Флора Талин (Естония)

Ларне (Северна Ирландия)

Петрокуб (Молдова)

ТНС (Уелс)