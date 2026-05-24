Ясни са всички вероятни съперници на Левски в Шампионска лига

Един измежду 14 тима ще застане на пътя на „сините“.
Левски вече знае всички свои потенциални съперници за първия квалификационен кръг в Шампионска лига. Последната въпросителна падна с официализирането на титлата на Арарат в арменското първенство.
Триумфът на Арарат подсигури мястото на уелския Дъ Ню Сейнтс (ТНС) в групата на поставените тимове. Ясно е, че Левски ще бъде непоставен, следователно ТНС е една от опциите за „сините“ на старта. Левски стартира с коефициент 7.000 в Европа.
Единственото неясно около първия кръг в Шампионска лига е кой ще бъде представителят на Албания. Който и да триумфира в албанското първенство, ще бъде непоставен, като по този начин няма как да се изправи срещу Левски.
Всички потенциални съперници на Левски:
Шамрок Роувърс (Ирландия)
КуПС Куопио (Финландия)
Дрита (Косово)
Линкълн Ред Импс (Гибралтар)
Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)
Викингур Рейкявик (Исландия)
Кайрат Алмати (Казахстан)
Университатя Крайова (Румъния)
Рига (Латвия)
Клаксвик (Фарьорски острови)
Флора Талин (Естония)
Ларне (Северна Ирландия)
Петрокуб (Молдова)
ТНС (Уелс)