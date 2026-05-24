Хакими и Дембеле са все още под въпрос за финала на Шампионската лига

Ашраф Хакими и Усман Дембеле не взеха участие в мача, който играчите на ПСЖ изиграха като част от сутрешната тренировка на базата в Поаси. Това веднага породи въпроси дали те ще намерят място в състава на Луис Енрике за финала на Шампионската лига с Арсенал следващата събота в Будапеща.

Според медиите във Франция Хакими е близо до завръщане в основната група, но е малко вероятно да започне като титуляр. 27-годишният мароканец получи контузия на бедрото в първия мач от полуфинала срещу Байерн Мюнхен (5:4) на 28 април и пропусна реванша.

През сезон 2025/26 Хакими изигра 31 мача за ПСЖ във всички състезания, отбелязвайки 3 гола и давайки 9 асистенции.

Усман Дембеле продължава да работи по индивидуална програма, след като получи контузия на прасеца в последния кръг от Лига 1 срещу ФК Париж (1:2). И ако нападателят пропусне следваща отборна тренировка на тима във вторник, мястото му за мача ще бъде под въпрос.

Дембеле има 19 попадения и 11 завършващи подавания в 39 срещи.