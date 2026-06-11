БФС въведе единни критерии за евроучастниците в Първа лига

С цел по-доброто планиране на програмата на клубовете, улесняване на привържениците и осигуряване на по-голяма предвидимост за всички заинтересовани страни, Българският футболен съюз (БФС) и Българската професионална футболна лига (БПФЛ) въведоха единни критерии при определянето на програмата на срещите от Първа Лига за клубовете, участващи в европейските клубни турнири.

Мярката има за цел да създаде оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване на българските представители в европейските клубни турнири, като същевременно осигури по-ранна яснота относно графика на срещите за клубовете, привържениците, медиите и партньорите на първенството, пишат от БФС на официалния си сайт.

При участие на български клуб в европейските клубни турнири, срещите от efbet Лига ще бъдат насрочвани по следния начин:

При среща във вторник в ЕКТ

При домакинство в ЕКТ, мачът от Първа Лига е в петък

При гостуване в ЕКТ, мачът от Първа Лига е в събота



При среща в сряда в ЕКТ

Мачът от Първа Лига е в събота



При среща в четвъртък в ЕКТ

При домакинство в ЕКТ, мачът от Първа Лига е в неделя

При гостуване в ЕКТ, мачът от Първа Лига е в понеделник.