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БФС въведе единни критерии за евроучастниците в Първа лига

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Спорт
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Това се справи с цел по-добро планиране на програмата на клубовете и улесняване на привържениците.

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Снимка: Startphoto.bg
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С цел по-доброто планиране на програмата на клубовете, улесняване на привържениците и осигуряване на по-голяма предвидимост за всички заинтересовани страни, Българският футболен съюз (БФС) и Българската професионална футболна лига (БПФЛ) въведоха единни критерии при определянето на програмата на срещите от Първа Лига за клубовете, участващи в европейските клубни турнири.

Мярката има за цел да създаде оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване на българските представители в европейските клубни турнири, като същевременно осигури по-ранна яснота относно графика на срещите за клубовете, привържениците, медиите и партньорите на първенството, пишат от БФС на официалния си сайт.

При участие на български клуб в европейските клубни турнири, срещите от efbet Лига ще бъдат насрочвани по следния начин:

При среща във вторник в ЕКТ
При домакинство в ЕКТ, мачът от Първа Лига е в петък
При гостуване в ЕКТ, мачът от Първа Лига е в събота

При среща в сряда в ЕКТ
Мачът от Първа Лига е в събота

При среща в четвъртък в ЕКТ
При домакинство в ЕКТ, мачът от Първа Лига е в неделя
При гостуване в ЕКТ, мачът от Първа Лига е в понеделник.

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