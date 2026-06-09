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Реал извади 150 млн. евро за Алварес, но Атлетико охлади ентусиазма му

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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"Рохибланкос" се възползваха от клаузата на своята звезда.

Реал извади 150 млн. евро за Алварес, но Атлетико охлади ентусиазма му
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В Реал Мадрид не се шегуват, когато говорим за трансферни цели. Испанците затвърдиха тези впечатления още веднъж, този път в опит да си осигурят услугите на Хулиан Алварес, анонсираха тази вечер официално от клуба. „Белите“ са направили внушителната оферта от 150 милиона евро, за да привлекат звездата на Атлетико Мадрид. Все пак „рохибланкос“ са отхвърлили предложението на мадридчани въз основата на клаузата на аржентинеца от 500 милиона евро. Според информацията „дюшекчиите“ са разгледали офертата на базата на добрите взаимоотношения между двата клуба.

Новината за офертата спрямо нападателя идва дни, след като Флорентино Перес спечели президентските избори. Тогава строителният магнат обяви, че е готов да извади въпросната сума за играч, но не назова неговото име.

Алварес стана част от „рохибланкос“ в средата на август 2024 година, когато сложи подписа си под договор за шест сезона. В последните седмици информациите обаче гласят, че аржентинският национал е поискал да напусне тима от Мадрид, като неговото желание е да продължи в Барселона. През миналия сезон 26-годишният футболист взе участие в 49 мача, за които остави на сметката си 20 гола и 9 асистенции с екипа на Атлетико във всички турнири.

Преди това той защитаваше цветовете на местния Ривър Плейт и английския Манчестър Сити. В момента Алварес е на подготовка с националния отбор на Аржентина, който се подготвя за световното първенство, което ще бъде излъчено в ефира на БНТ.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Атлетико Мадрид #Хулиан Алварес #ФК Реал Мадрид

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