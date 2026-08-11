Ясен Петров: Вярвам, че нашият отбор има бъдеще

Старши треньорът на Спартак (Варна) Ясен Петров коментира загубата от Ботев (Пловдив) с 2:3 в среща от Първа лига, която се игра снощи.

"Стана интересен мач за зрителите с пет гола. Едно много плахо първо полувреме за нас. Нищо от това, което бяхме планирали, не се изпълни. На полувремето си поговорихме с футболистите и е радващо, че съумяхме да върнем интригата в двубоя. Две много неприятни прекъсвания, които поразвалиха мача, но смятам, че нашият отбор се представи на добро ниво през втората част. Имахме ситуации и през първото полувреме", заяви след мача старши треньорът на "соколите".

"Имахме доста проблеми преди двубоя. Липсват ни някои футболисти, но имаме други, които имат възможност да излязат на терена и да се докажат. Предстои ни много работа. Можем да бъдем по-постоянни. Когато си пропилял едни 45 минути и си допуснал три гола, заслужено отборът на Ботев е спечелил. Вярвам, че нашият отбор има бъдеще", допълни той.