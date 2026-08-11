БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Станислав Генчев: Първото полувреме беше близо до перфектното

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Младият наставник сподели, тимът му се движи в правилната посока.

Станислав Генчев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев остана доволен от успеха с 3:2 над Спартак (Варна) в среща от Първа лига. Младият наставник сподели, тимът му се движи в правилната посока.

"Доволни сме от спечелените три точки срещу отбора на Спартак Варна, който нямаше загуба до момента. Първото полувреме беше близо до перфектното. През второто полувреме настъпи отпускане и ни вкараха от две ситуации. Радващото е, че успеваемостта на нашите футболисти беше добра. Това са много важни неща за самочувствието на отбора. Поздравявам футболистите. Победата ще даде самочувствие на отбора. Движим се в правилната посока", коментира след мача Генчев.

"На полувремето говорихме за мотивация. Опитахме се в тази насока да работим. Не мисля, че започнахме лошо втората част до момента, в който допуснахме гола и това даде леко психологическо предимство на Спартак Варна. Сигурен съм, че нашите футболисти имат качества. Най-хубавото е, че създаваме положения и знам, че успеваемостта ни ще бъде по-голяма, отколкото в първите два мача", допълни наставникът на "канарчетата".

Свързани статии:

Ясен Петров: Вярвам, че нашият отбор има бъдеще
Ясен Петров: Вярвам, че нашият отбор има бъдеще
Специалистът призна, че победата на Ботев е заслужена.
Чете се за: 01:20 мин.
Ботев Пловдив спря полета на Спартак
Ботев Пловдив спря полета на Спартак
"Канарчетата" нанесоха първо разочарование на "соколите" в Първа лига.
Чете се за: 04:07 мин.
#ПФК Ботев Пловдив #ПФК Спартак Варна #Станислав Генчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Български футбол

ЦСКА привлече халфа на Локомотив Пловдив Каталин Иту
ЦСКА привлече халфа на Локомотив Пловдив Каталин Иту
ЦСКА преотстъпи крилото Кевин Додай в Полша ЦСКА преотстъпи крилото Кевин Додай в Полша
Чете се за: 00:32 мин.
Валентин Илиев: Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно, най-важното е, че изпълнихме целта Валентин Илиев: Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно, най-важното е, че изпълнихме целта
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава
Чете се за: 02:35 мин.
Стефано Сенси: Приоритетът сега е да се преборим за участие в Лига Европа Стефано Сенси: Приоритетът сега е да се преборим за участие в Лига Европа
Чете се за: 03:15 мин.
Христо Стоичков: Двата мача бяха съвсем различни, но важното е, че битката е спечелена Христо Стоичков: Двата мача бяха съвсем различни, но важното е, че битката е спечелена
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч и Севлиево
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ