Станислав Генчев: Първото полувреме беше близо до перфектното

Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев остана доволен от успеха с 3:2 над Спартак (Варна) в среща от Първа лига. Младият наставник сподели, тимът му се движи в правилната посока.

"Доволни сме от спечелените три точки срещу отбора на Спартак Варна, който нямаше загуба до момента. Първото полувреме беше близо до перфектното. През второто полувреме настъпи отпускане и ни вкараха от две ситуации. Радващото е, че успеваемостта на нашите футболисти беше добра. Това са много важни неща за самочувствието на отбора. Поздравявам футболистите. Победата ще даде самочувствие на отбора. Движим се в правилната посока", коментира след мача Генчев.

"На полувремето говорихме за мотивация. Опитахме се в тази насока да работим. Не мисля, че започнахме лошо втората част до момента, в който допуснахме гола и това даде леко психологическо предимство на Спартак Варна. Сигурен съм, че нашите футболисти имат качества. Най-хубавото е, че създаваме положения и знам, че успеваемостта ни ще бъде по-голяма, отколкото в първите два мача", допълни наставникът на "канарчетата".