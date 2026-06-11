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Джани Ифантино: Нека партито започне

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Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
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Ние не сме кралете на света, които могат да управляват правителства и полицейски сили, заяви президентът на ФИФА.

Джани Ифантино: Нека партито започне

Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити начина, по който световната централа е решила визовите въпроси преди Световното първенство, заявявайки, че се работи за намиране на решения, но не може да се отменят правителствени решения.

В навечерието на откриващия мач на турнира между съ-домакините Мексико и Южна Африка, който можете да гледате в ефира на БНТ 1 и БНТ 3, Инфантино коментира ситуацията със сомалийския съдия Омар Абдулкадир Артан, на когото беше забранено да влезе в САЩ, въпреки че имаше валидна виза.

„Жалко е това, което се случи със съдията от Сомалия. Ние не сме кралете на света, които могат да управляват правителства и полицейски сили. Ние сме спортна организация“, каза Инфантино на пресконференция.

Случаят привлече вниманието към имиграционните предизвикателства преди турнира от 11 юни до 19 юли, след като американските власти заявиха, че на Артан е било отказано влизане поради връзките му с „заподозрени членове на терористични организации“.

Инфантино добави, че ФИФА продължава да работи зад кулисите за разрешаване на спорните въпроси, но подчерта, че решенията за имиграцията в крайна сметка са в компетенциите на националните власти.

Винаги се опитваме да намерим решения. Понякога веднага да започнеш да крещиш и викаш има обратен ефект от намирането на решение“, заяви той.

На въпрос дали проблемите, свързани с визите, са го накарали да съжалява, че е избрал САЩ за една от страните домакини, Инфантино каза, че не съжалява.

Има проблеми, това е нормално за събитие от такъв мащаб. Някои идват от САЩ, някои от Канада, някои от Мексико. Ние се справяме с всички тях“, коментира той.

Президентът на ФИФА също така посочи участието на Иран в турнира като доказателство за усилията на организацията да се справи със сложни политически обстоятелства.

„Хората казваха, че Иран не може да участва на Световното първенство. Обещах им, че ще дойдат и се случи“, допълни Инфантино.

Той каза, че осигуряването на участието на Иран, въпреки геополитическото напрежение, демонстрира способността на футбола да обединява хората.

„Когато Иран играе, стадионът ще бъде пълен и се надявам да има положителна атмосфера, защото това е футболът. Искаме да обединим света“, каза той.

Инфантино също така защити цените на билетите на ФИФА след критики от някои фенове, които твърдяха, че цената на посещението на мачове е станала непосилна.

ФИФА е продала над шест милиона билета за турнира, в който сега участват 48 отбора, а търсенето е надхвърлило очакванията с „фактор 10 или повече“, каза той.

Началната цена от 60 долара е най-ниската за който и да е от американските спортове във фазата на плейофите. Ако го продадете на по-ниска цена, щеше да отиде на черните пазари на много по-високи цени. Всеки долар, който постъпи, се връща за развитието на футбола“, заяви Инфантино, цитиран от агенция Ройтерс.

Световното първенство започва тази вечер на стадион "Ацтека“ в Мексико Сити, който ще стане първият домакин на мачове от три Мондиала, а Инфантино прогнозира един от най-оспорваните турнири в историята.

Президентът на ФИФА заяви, че фактори като надморската височина, климата, пътуванията и разширения формат ще добавят допълнителна непредсказуемост, преди да заключи: „Нека партито да започне.

#Джани Ифантино #Световна футболна централа (ФИФА) #Мондиал 2026

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