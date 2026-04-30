Хакими пропуска реванша срещу Байерн Мюнхен

27-годишният футболист няма да бъде възстановен навреме.
Защитникът на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими ще пропусне реванша срещу Байерн Мюнхен от полуфиналите на Шампионска лига, съобщиха от френския клуб.
Парижани стигнаха до успех с 5:4 в първия двубой на „Парк де Пренс“, но завършиха срещата с човек по-малко, след като в заключителните минути Хакими напусна принудително терена. Мароканецът не бе заменен, тъй като наставникът Луис Енрике вече бе изчерпал прекъсванията за смени.
От клуба потвърдиха, че 27-годишният футболист няма да бъде възстановен навреме за реванша на „Алианц Арена“ следващата седмица.
„Ашраф Хакими, който получи контузия в дясното бедро по време на мача срещу Байерн, ще продължи възстановяването си през следващите седмици“, се посочва в официалното съобщение.
От Пари Сен Жермен информираха още, че резервният вратар Люка Шевалие също е с подобно увреждане и остава извън състава, което означава, че Ренато Марин ще бъде алтернатива на титуляра Матвей Сафонов.
Хакими имаше ключов принос в първата среща, записвайки асистенция за Хвича Кварацхелия при попадението за 4:2 в полза на парижани.