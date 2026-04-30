Хакими пропуска реванша срещу Байерн Мюнхен

27-годишният футболист няма да бъде възстановен навреме.

Защитникът на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими ще пропусне реванша срещу Байерн Мюнхен от полуфиналите на Шампионска лига, съобщиха от френския клуб.

Парижани стигнаха до успех с 5:4 в първия двубой на „Парк де Пренс“, но завършиха срещата с човек по-малко, след като в заключителните минути Хакими напусна принудително терена. Мароканецът не бе заменен, тъй като наставникът Луис Енрике вече бе изчерпал прекъсванията за смени.

От клуба потвърдиха, че 27-годишният футболист няма да бъде възстановен навреме за реванша на „Алианц Арена“ следващата седмица.

„Ашраф Хакими, който получи контузия в дясното бедро по време на мача срещу Байерн, ще продължи възстановяването си през следващите седмици“, се посочва в официалното съобщение.

От Пари Сен Жермен информираха още, че резервният вратар Люка Шевалие също е с подобно увреждане и остава извън състава, което означава, че Ренато Марин ще бъде алтернатива на титуляра Матвей Сафонов.

Хакими имаше ключов принос в първата среща, записвайки асистенция за Хвича Кварацхелия при попадението за 4:2 в полза на парижани.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Ашраф Хакими #ПСЖ

ТОП 24

Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
1
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
2
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
3
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във Виена
4
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във...
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя"
5
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на...
Изпълнителна агенция "Пътища" окупираха Община Бойчиновци
6
Изпълнителна агенция "Пътища" окупираха Община Бойчиновци

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Европейски футбол

Салах не е изиграл последния си мач за Ливърпул
Салах не е изиграл последния си мач за Ливърпул
Английски сблъсък приковава вниманието в Лига Европа Английски сблъсък приковава вниманието в Лига Европа
Чете се за: 02:02 мин.
Реал се разделя с двама от испанските си футболисти Реал се разделя с двама от испанските си футболисти
Чете се за: 01:05 мин.
Калоян Божков и Динамо Загреб отпаднаха на полуфинал след драматична загуба от Реал Мадрид Калоян Божков и Динамо Загреб отпаднаха на полуфинал след драматична загуба от Реал Мадрид
Чете се за: 01:47 мин.
Светът аплодира головата феерия в Париж: международната преса възхитена от головото шоу между ПСЖ и Байерн Светът аплодира головата феерия в Париж: международната преса възхитена от головото шоу между ПСЖ и Байерн
Чете се за: 04:35 мин.
Микел Артета: Това е сцена, на която сме заслужили да бъдем Микел Артета: Това е сцена, на която сме заслужили да бъдем
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Първо заседание на 52-рото Народно събрание: Новите депутати полагат клетва
Първо заседание на 52-рото Народно събрание: Новите депутати...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Мария Недина: Приходите и разходите са изравнени, няма нужда от фискалния резерв засега Мария Недина: Приходите и разходите са изравнени, няма нужда от фискалния резерв засега
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Симеон Дянков: Инфлацията трябва да се бори веднага Симеон Дянков: Инфлацията трябва да се бори веднага
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Застой в цените на горивата и спад в потреблението с 20%, отчитат бензиностанциите Застой в цените на горивата и спад в потреблението с 20%, отчитат бензиностанциите
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Нова заплаха: Тръмп обмисля да намали войниците на САЩ в Германия
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Опасно време: Усложнена валежна обстановка в четвъртък
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тодор Иванджиков: Няма риск от недостиг на авиационно гориво у нас
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Последен ден от кралската визита - приключва посещението на Чарлз...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
