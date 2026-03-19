Арне Слот: Когато стигнеш до последните етапи на турнира, знаеш едно нещо със сигурност - ще играеш срещу ПСЖ

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот похвали манталитета на Мохамед Салах, който пропусна дузпа, но все пак имаше вдъхновяващо представяне през второто полувреме при победата с 4:0 като домакин на Галатасарай в реванша от осминафиналите на Шампионската лига.

„Това говори много за него. След като пропуснеш дузпа точно преди почивката, това понякога може да бъде трудно както за играча, така и за отбора“, коментира Слот.

„Имахме много неуспехи през този сезон. Имахме много първи или втори полувремена, когато създавахме положение след положение, но не отдавахме дължимото на начина, по който се представяме, защото не вкарвахме. През второто полувреме днес Мо и отборът излязоха по начина, по който го направиха. Той асистира на Юго - страхотна асистенция, а след това вкара гол, както е правил толкова много пъти на този стадион и за този клуб. Това говори много за неговата психическа сила, но определено и за отбора, защото трудностите са нещо, за което определено можем да говорим през настоящия сезон. Мо излезе от игра, не защото беше вкарал достатъчно, а защото усети нещо, така че това беше предпазна мярка“, заяви мениджърът на Ливърпул.

След като преодоля изоставане от 0:1 в първия мач, победата осигури на Ливърпул четвъртфинал срещу шампиона Пари Сен Жермен, който елиминира английския тим след дузпи преди година.

„Когато стигнеш до последните етапи на турнира, знаеш едно нещо със сигурност - ще играеш срещу ПСЖ“, каза Слот.

„Те са невероятен отбор. Преживяхме това миналия сезон, когато се изправихме срещу тях като гост. Беше много трудно, но тук на „Анфийлд“ изиграхме фантастичен двубой. Най-добрият мач, който съм имал в кариерата си по отношение на начина, по който беше изигран, а и двата отбора искаха да забавляват феновете“, добави нидерландският специалист.

Арне Слот призна, че ключът сега е Ливърпул да поддържа стандартите си до края на сезона.

„Трябва да се опитаме да намерим постоянство - въпреки че вече мога да разочаровам хората, тъй като е невъзможно това представяне да се повтори още веднъж“, продължи той.

Тимът на Галатасарай претърпя втори удар по време на срещата на английска земя, когато Ноа Ланг беше изнесен на носилка след стряскаща контузия на пръст на дясната ръка след сблъсък с рекламните пана, след като вече бе загубил нападателя Виктор Осимен заради травма на ръката.