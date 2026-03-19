Полузащитникът на Галатасарай Ноа Ланг ще претърпи операция след инцидента по време на гостуването срещу Ливърпул

Полузащитникът на Галатасарай Ноа Ланг ще се подложи на операция на палеца на дясната ръка заради получената сериозна контузия, след като се удари в рекламните пана край терена по време на срещата с Ливърпул в Шампионската лига, съобщиха от турския клуб.

26-годишният футболист, очевидно изпитвайки болка, стискаше окървавената си ръка след инцидента. Той беше изнесен на носилка, преди да бъде транспортиран до болница.

От Галатасарай също така потвърдиха, че нападателят Виктор Осимен е получил фрактура на дясната предмишница през първото полувреме при гостуването срещу Ливърпул.

Решение дали Осимен се нуждае от операция ще бъде взето през следващите дни.

Ливърпул победи с 4:0 като домакин в реванша срещу Галатасарай и се класира за четвъртфиналите на Шампионската лига с общ резултат 4:1.