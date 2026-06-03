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Потвърдено: Реал Мадрид договори Дензъл Дъмфрис

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Испанският гранд ще заплати на Интер 20 млн. евро.

Дензъл Дъмфрис
Снимка: БГНЕС
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Реал Мадрид е на път да осъществи пореден силен трансфер през лятото, след като е постигнал пълно споразумение с нидерландския национал Дензъл Дъмфрис, съобщават източници, близки до преговорите. Новината потвърди и експертът Фабрицио Романо.

Десният бек на Интер е дал съгласието си да премине на „Сантяго Бернабеу“, а мадридският клуб ще активира освобождаващата му клауза на стойност 20 милиона евро.

Според информацията всички основни параметри по сделката вече са договорени, като остава да бъдат изпълнени единствено формалните процедури по финализирането на трансфера.

29-годишният Дъмфрис беше сред ключовите фигури в състава на Интер през последните сезони, като се утвърди като един от най-ефективните крайни защитници в европейския футбол. Със своята скорост, физическа мощ и принос в атака той се очаква да внесе допълнителна конкуренция в състава на Реал Мадрид.

#ФК Реал Мадрид #Дензъл Дъмфрис #Интер

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