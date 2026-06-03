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Потвърдено: Бразилски национал подсилва Манчестър Юнайтед

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Едерсон ще бъде първото ново попълнение на Манчестър Юнайтед след назначаването на Майкъл Карик за постоянен мениджър на отбора през миналия месец.

Едерсон
Снимка: БГНЕС
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Манчестър Юнайтед е постигнал споразумение с Аталанта за привличането на бразилския полузащитник Едерсон. Сделката е на стойност 35 милиона паунда (около 40,5 милиона евро), като към нея могат да бъдат добавени още 3,9 милиона паунда под формата на бонуси.

26-годишният халф ще подпише договор за четири сезона с опция за удължаване с още една година. Остава единствено да премине задължителните медицински прегледи, а финализирането на трансфера се очаква в началото на юли, преди старта на предсезонната подготовка на „червените дяволи“.

Едерсон ще бъде първото ново попълнение на Манчестър Юнайтед след назначаването на Майкъл Карик за постоянен мениджър на отбора през миналия месец.

Подсилването на халфовата линия е основен приоритет за английския клуб през това лято, особено след раздялата с неговия сънародник Каземиро, чийто договор изтича в края на месеца. Очаква се Юнайтед да привлече още поне един или двама играчи в средата на терена.

Едерсон има три мача за националния отбор на Бразилия и попадна в разширения състав за световното първенство, но не намери място в окончателната селекция на Карло Анчелоти.

От пристигането си в Аталанта бразилецът се утвърди като един от най-постоянните играчи на тима, записвайки 16 гола в 180 мача във всички турнири. Неговата универсалност му позволява да действа на няколко позиции в центъра на терена, което е сред основните причини Юнайтед да го постави високо в трансферния си списък.

Паралелно с това клубът продължава да работи по привличането на още нови попълнения, включително полузащитници, ляв бек и нападател, който да подсили атаката около Бенямин Шешко.

#ФК Манчестър Юнайтед #Едерсон #ФК Аталанта

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