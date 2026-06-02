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Роналд Куман е уверен, че Нидерландия ще се представи силно на Мондиал 2026

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Спорт
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Нидерландия е в група с отборите на Швеция, Япония и Тунис, като първият мач е със "самураите" на 14 юни.

роналд куман уверен нидерландия представи силно мондиал 2026
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Старши треньорът на Нидерландия Роналд Куман каза, че не може да прогнозира докъде ще достигне тимът на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, но е уверен, че "лалетата" ще се представят силно.

Футболистите от Ниската земя, които играха полуфинал на последното европейско първенство преди две години, се подготвят за контролен мач с Алжир в сряда в Ротердам. Това ще бъде последна проверка за тях на европейска земя, а преди началото на световното тимът ще изиграе контрола и с Узбекистан на 8 юни в Ню Йорк. Нидерландия е в група с отборите на Швеция, Япония и Тунис, като първият мач е със "самураите" на 14 юни.

"Имам добро предчувствие. На последното първенство ни липсваха основни играчи заради контузии. Този път обаче всички са на линия, така че това е разликата. Но дали наистина сме по-добри, това ще трябва да го докажем на терена", заяви Куман.

Той бе попитан и докъде смята, че може да стигне този отбор на "лалетата".

"Никога не може да знаеш. Ако кажа, че ще станем световни шампиони, хората ще попитат на какво се базира това. Ако кажа, че сме аутсайдери, всички ще кажат къде ни е увереността. Имам голяма вяра в този състав, но има и други много класни отбори", добави бившият наставник на Саутхямптън и Барселона.

"Трябва да бъдем реалисти, когато говорим за шансовете ни. Това не означава, че нямам вяра. Напротив - вярвам, че можем да стигнем далеч", завърши Роналд Куман.

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