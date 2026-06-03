БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кени Далглиш разкри, че се бори с рак

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Легендата на Ливърпул оповести неприятната новина с неволен пост в Instagram.

Кени Далглиш
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Легендата на Ливърпул Кени Далглиш разкри, че се подлага на лечение от онкологично заболяване. Новината беше съобщена от самия него чрез публикация в социалните мрежи.

„Както вероятно сте разбрали от неволния ми пост в социалните мрежи, в момента преминавам лечение от рак. За разлика от уменията ми с мобилните телефони, лечението върви добре“, написа 75-годишният шотландец в профила си в Instagram.

Далглиш призна, че е предпочитал информацията да остане лична, но неволно е направил диагнозата публично достояние.

„В идеалния случай това щеше да остане в тесен кръг, защото така смятам, че трябва да бъде. Липсата ми на технически умения обаче ме принуди да кажа повече. Бих бил благодарен, ако бъде уважено личното пространство на мен и моето семейство“, добави Далглиш.

Кени Далглиш е една от най-големите фигури в историята на Ливърпул. Като футболист той отбелязва 172 гола в 13 сезона с екипа на „червените“, печелейки шест титли в Англия и три Купи на европейските шампиони.

След края на състезателната си кариера той продължава да пише история на „Анфийлд“ и като мениджър, извеждайки клуба до още три шампионски титли и две Купи на Англия през 80-те години.

Новината за здравословния проблем на Далглиш идва само ден след като друга легенда на Ливърпул – Кевин Кийгън, разкри, че се бори с рак в четвърти стадий.

#ПФК Ливърпул #Кени Далглиш

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
1
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
2
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол...
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
4
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
Установени са всички собственици на имоти в местността Баба Алино
5
Установени са всички собственици на имоти в местността Баба Алино
В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните причини за незаконното строителство у нас, смятат мнозинството от българите
6
В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
5
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: Европейски футбол

Потвърдено: Бразилски национал подсилва Манчестър Юнайтед
Потвърдено: Бразилски национал подсилва Манчестър Юнайтед
Потвърдено: Реал Мадрид договори Дензъл Дъмфрис Потвърдено: Реал Мадрид договори Дензъл Дъмфрис
Чете се за: 01:45 мин.
Раздялата е факт: Марко Силва напуска Фулъм Раздялата е факт: Марко Силва напуска Фулъм
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът на Франция посети лагера на националния отбор девет дни преди старта на Мондиал 2026 Президентът на Франция посети лагера на националния отбор девет дни преди старта на Мондиал 2026
Чете се за: 02:15 мин.
Роналд Куман е уверен, че Нидерландия ще се представи силно на Мондиал 2026 Роналд Куман е уверен, че Нидерландия ще се представи силно на Мондиал 2026
Чете се за: 01:57 мин.
Кристъл Палас се раздели с Оливер Глазнер след най-успешния период в клубната история Кристъл Палас се раздели с Оливер Глазнер след най-успешния период в клубната история
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител на "Лукойл", МС ще вземе решение днес
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител на...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Над 55 000 четвъртокласници на НВО по български език и литература Над 55 000 четвъртокласници на НВО по български език и литература
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите ще гласуват окончателно поправки в Закона за водите НА ЖИВО: Депутатите ще гласуват окончателно поправки в Закона за водите
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Коста Стоянов за случая "Баба Алино": Всички хора знаеха какво се случва Коста Стоянов за случая "Баба Алино": Всички хора знаеха какво се случва
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Темата за заплатите на депутатите отново ще влезе в дневния ред на НС
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Заради ремонти по АМ „Тракия“: Ограничения в движението...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Конституционните промени остават ключови за европейския път на...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Продуцентът на БНТ Гери Василева за края на инициативата "Шест...
Чете се за: 06:32 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ