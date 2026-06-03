Кени Далглиш разкри, че се бори с рак

Легендата на Ливърпул Кени Далглиш разкри, че се подлага на лечение от онкологично заболяване. Новината беше съобщена от самия него чрез публикация в социалните мрежи.

„Както вероятно сте разбрали от неволния ми пост в социалните мрежи, в момента преминавам лечение от рак. За разлика от уменията ми с мобилните телефони, лечението върви добре“, написа 75-годишният шотландец в профила си в Instagram.

Далглиш призна, че е предпочитал информацията да остане лична, но неволно е направил диагнозата публично достояние.

„В идеалния случай това щеше да остане в тесен кръг, защото така смятам, че трябва да бъде. Липсата ми на технически умения обаче ме принуди да кажа повече. Бих бил благодарен, ако бъде уважено личното пространство на мен и моето семейство“, добави Далглиш.

Кени Далглиш е една от най-големите фигури в историята на Ливърпул. Като футболист той отбелязва 172 гола в 13 сезона с екипа на „червените“, печелейки шест титли в Англия и три Купи на европейските шампиони.

След края на състезателната си кариера той продължава да пише история на „Анфийлд“ и като мениджър, извеждайки клуба до още три шампионски титли и две Купи на Англия през 80-те години.

Новината за здравословния проблем на Далглиш идва само ден след като друга легенда на Ливърпул – Кевин Кийгън, разкри, че се бори с рак в четвърти стадий.