ПСЖ остава без нападателя Брадли Баркола за четвъртфиналите от Шампионската лига

Брадли Баркола ще отсъства от игра един месец, което означава, че ще пропусне и двата четвъртфинални мача от Шампионската лига. Французинът получи тежко разтежение на връзките на десния глезен във втория осминафинален двубой между Пари Сен Жермен и Челси, спечелен от шампионите с 3:0. Той беше заменен в 59-ата минута на срещата, като преди това отбеляза второто попадение за столичани в 15-ата минута.

Баркола напусна „Стамфорд Бридж“ във вторник вечер с ортопедична обувка. След тестове, проведени днес е станало ясно, че той е с „тежко разтежение на връзките на десния глезен“.

От парижкия клуб посочиха, че той няма да бъде на разположение през „следващите няколко седмици“.

Освен двата четвъртфинални мача от Шампионската лига (7-8 април и 14-15 април), той ще пропусне и тренировъчния лагер на френския национален отбор следващата седмица.

ПСЖ ще се изправи срещу победителя от двойката Галатасарай – Ливърпул.

Този сезон 23-годишният нападател е отбелязал 12 гола във всички състезания в 38 изиграни мача.