БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:35 мин.
Чете се за: 03:05 мин.
Чете се за: 02:17 мин.
Чете се за: 03:37 мин.
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ остава без нападателя Брадли Баркола за четвъртфиналите от Шампионската лига

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Французинът ще отсъства от игра един месец и ще пропусне и лагер сбора на националния отбор.

Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Брадли Баркола ще отсъства от игра един месец, което означава, че ще пропусне и двата четвъртфинални мача от Шампионската лига. Французинът получи тежко разтежение на връзките на десния глезен във втория осминафинален двубой между Пари Сен Жермен и Челси, спечелен от шампионите с 3:0. Той беше заменен в 59-ата минута на срещата, като преди това отбеляза второто попадение за столичани в 15-ата минута.

Баркола напусна „Стамфорд Бридж“ във вторник вечер с ортопедична обувка. След тестове, проведени днес е станало ясно, че той е с „тежко разтежение на връзките на десния глезен“.

От парижкия клуб посочиха, че той няма да бъде на разположение през „следващите няколко седмици“.

Освен двата четвъртфинални мача от Шампионската лига (7-8 април и 14-15 април), той ще пропусне и тренировъчния лагер на френския национален отбор следващата седмица.

ПСЖ ще се изправи срещу победителя от двойката Галатасарай – Ливърпул.

Този сезон 23-годишният нападател е отбелязал 12 гола във всички състезания в 38 изиграни мача.

Чете се за: 01:52 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Брадли Баркола #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ