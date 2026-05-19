Арсенал е новият шампион на Англия

Отборът на Арсенал е новият футболен шампион на Англия. „Топчиите“ триумфираха с титлата кръг преди края, след като прекият им конкурент – Манчестър Сити, завърши наравно 1:1 при гостуването си на Борнемут. Така Арсенал е недостижим на върха с 82 точки, с 4 повече от „гражданите“.



Нещо повече, лондончани могат да добавят към титлата в Англия, първа за тях от 22 години насам, и трофея от Шампионската лига, където на финала ще срещнат ПСЖ.



Мачът бе важен за двата отбора предвид опитите на Борнемут да се класира в Лига Европа и домакините се представиха на ниво. Те обаче отправиха само два точни удара, но един от тях бе превърнат в гол в 39-ата минута. Французинът Адриан Трюфер подаде отличен пас за сънародника си Ели Крупи на границата на наказателното поле и той бе точен с прецизен удар за 1:0.

Сити натисна, но стигна до гол едва в петата минута на добавеното време, когато продължителна атака доведе топката до краката на Ерлинг Холанд. Норвежецът бе точен за 1:1 от близко разстояние, но секунди след това главният съдия сложи край на мача и така Арсенал стана шампион за първи път от 22 години.

В последния кръг Арсенал гостува на Кристъл Палас, а Манчестър Сити ще приеме у дома Астън Вила. И двата мача обаче ще бъдат с протоколен характер.



Двубоят срещу бирмингамци се очаква да бъде последен за Хосеп Гуардиола като мениджър на Сити. Испанецът ще напусне клуба след 10 години, в които спечели общо 20 трофея.