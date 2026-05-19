Реал ще обяви завръщането на Жозе Моуриньо в неделя или понеделник

Жозе Моуриньо е все по-близо до сензационно завръщане начело на Реал Мадрид. Според информация на ESPN, испанският гранд ще обяви официално назначението на португалския специалист веднага след края на сезона в Ла Лига – най-вероятно в неделя или понеделник.

По информацията двете страни вече са постигнали устна договорка, а остава единствено финализирането на документите. Очаква се Моуриньо да подпише контракт за две години и отново да поеме „кралете“, които води между 2010 и 2013 година.

Ръководството на Реал е решило да предприеме промяна след втори пореден сезон без голям трофей. „Белият балет“ завърши на второто място в Ла Лига и приключи участието си в Шампионската лига още на четвъртфиналите – резултати, които далеч не отговарят на амбициите на клуба.

Последният двубой на мадридчани за кампанията е срещу Атлетик Билбао на „Сантяго Бернабеу“, а очакванията в Испания са именно тогава Моуриньо да се появи на трибуните, преди официалното си завръщане в клуба.