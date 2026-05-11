Жозе Моуриньо с две ключови условия към Реал Мадрид

Жозе Моуриньо е сред водещите кандидати за нов старши треньор на Реал Мадрид, като разговорите около евентуалното му завръщане на "Сантяго Бернабеу“ постепенно навлизат в по-конкретна фаза.

Към момента контактите са били на начален етап, между ръководството на испанския клуб и агента на португалеца Жорже Мендеш. Очаква се евентуалните преговори да се активизират след края на сезона, когато както Реал Мадрид, така и Бенфика приключат ангажиментите си.

В същото време Моуриньо вече е формулирал основните си изисквания, ако поеме мадридчани. Първото е свързано с по-голямо влияние върху селекцията - не толкова по отношение на конкретни имена, а върху позициите, които трябва да бъдат подсилени. Според неговата оценка настоящият състав на Реал Мадрид има дисбаланси в отделни линии.

Второто условие засяга вътрешната структура на клуба. Португалският специалист държи на ясно разпределение на ролите и спазване на йерархията, особено що се отнася до първия отбор, където традиционно изисква пълен контрол върху спортно-техническите решения.

Въпреки интереса от страна на "белия балет“, Моуриньо остава концентриран върху настоящия си тим Бенфика, който все още има цели до края на сезона. Португалецът дори разполага с предложение за подновяване на договора си, но евентуална оферта от Реал Мадрид може да промени ситуацията.

Според информацията, в договора на треньора има клауза, която позволява той да напусне срещу сравнително ниска компенсация в кратък период след края на сезона – фактор, който допълнително улеснява потенциална сделка.