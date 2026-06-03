Кирил Десподов се насочва в бизнеса с недвижими имоти в Халкидики

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов е направил инвестиции в Халкидики, съобщи гръцкият сайт sportime.gr.

Футболистът на ПАОК имаше труден сезон, като беше преследван постоянно от контузии, които му попречиха да се представи в най-добра светлина, както на клубно, така и на национално ниво. Той имаше някои моменти с проблясъци, но особено болката в пръста на десния крак се оказа решаваща. Вече в края на сезона Десподов нямаше друг избор, освен да се подложи на операция, поради което пропусна и финала за Купата на Гърция.

А статистиката показва, че въпреки проблемите с травми, той има нелоша статистика - 30 мача с 5 гола и 4 асистенции, още повече като се има предвид и принципа на ротация на крилата от треньора на ПАОК (Солун) Разван Луческу, който рядко оставя когото и да било цял мач на терена.