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Кирил Десподов се насочва в бизнеса с недвижими имоти в Халкидики

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Информацията е на сайта sportime.gr.

Кирил Десподов
Снимка: PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ
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Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов е направил инвестиции в Халкидики, съобщи гръцкият сайт sportime.gr.

Футболистът на ПАОК имаше труден сезон, като беше преследван постоянно от контузии, които му попречиха да се представи в най-добра светлина, както на клубно, така и на национално ниво. Той имаше някои моменти с проблясъци, но особено болката в пръста на десния крак се оказа решаваща. Вече в края на сезона Десподов нямаше друг избор, освен да се подложи на операция, поради което пропусна и финала за Купата на Гърция.

А статистиката показва, че въпреки проблемите с травми, той има нелоша статистика - 30 мача с 5 гола и 4 асистенции, още повече като се има предвид и принципа на ротация на крилата от треньора на ПАОК (Солун) Разван Луческу, който рядко оставя когото и да било цял мач на терена.

"Десподов обаче е намерил своя дом в Солун и, както споменахме по-рано, е направил много важна инвестиция, като е отворил компания за недвижими имоти. Напоследък той се е посветил на това, като е направил няколко инвестиции в Халкидики, която е топ дестинация за повечето балканци. Десподов е започнал да закупува земя, където най-вероятно ще "издигне" жилищни комплекси, както и някои готови къщи, които се нуждаят от ремонт. Много умна инвестиция, тъй като капиталът е наличен", пише още в страницата на sportime.gr.

#ФК ПАОК #Кирил Десподов

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