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Рома продаде Буба Сангаре в испанския Елче

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Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
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Рома продаде Буба Сангаре в испанския Елче
Снимка: БТА
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Рома трансферира за постоянно защитника Буба Сангаре в испанския Елче.

Роденият през 2007 г. играч, който изигра 541 минути за испанския клуб през миналия сезон, ще остане в Испания и за следващия сезон. Рома обяви финализирането на сделката в публикация в официалния си X акаунт:

„Буба Сангаре се присъедини към Елче с постоянен договор. Испанският клуб упражни опцията си за закупуване на играча.“

Римският клуб запазва 20 процента дял от евентуална бъдеща продажба на защитника.

18-годишният Сангаре пристигна в Рома през лятото на 2024 г. от Леванте.

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#Буба Сангаре #Елче #Рома

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