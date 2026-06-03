Футболният национал Валентин Антов остава в Монца още една година

Новакът в италианския футболен елит Монца продължи договора на българския национал Валентин Антов до лятото на 2027 година, съобщиха от клуба.

25-годишният бранител се завърна в игра в края на май след операция на коляното и продължително лечение, като влезе като резерва в решаващия финален мач-реанш за промоция в Серия "А" срещу Катандзаро.

Заради травмата Антов записа само 20 игрови минути в два мача през завършилата кампания, но от Монца прецениха да продължат контракта му с още един сезон.

Българският национал премина в клуба срещу 3.9 милиона евро от родния си ЦСКА София през юли 2022 година, като досега е изиграл общо 21 мача за Монца.



