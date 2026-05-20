Пеп Гуардиола отлага решението за бъдещето си след разговор с ръководството на Манчестър Сити

Испанският специалист ще обсъди плановете си с президента на клуба след края на сезона на фона на засилващи се спекулации за напускане
Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че ще вземе решение за бъдещето си едва след разговор с клубното ръководство, след като тимът изпусна титлата във Висшата лига.
"Първият човек, с когото трябва да говоря, е моят президент. Ще седнем и ще обсъдим всичко след края на сезона, а след това ще вземем решение“, коментира испанецът след равенството срещу Борнемут, което окончателно остави титлата в ръцете на Арсенал.
Според информации в британските медии 55-годишният специалист обмисля да напусне клуба година преди изтичането на договора си. Въпреки това той подчерта, че към момента е изцяло фокусиран върху представянето на отбора.
Сити все пак завършва сезона с трофей, след като спечели ФА Къп след успех над Челси във финала. От 2016 година насам Гуардиола изгради една от най-успешните ери в историята на клуба, печелейки 20 отличия, включително Шампионската лига и шест титли във Висшата лига.
Паралелно с това се засилват слуховете за негов наследник, като за фаворит е сочен Енцо Мареска – бивш асистент на Гуардиола и настоящ треньор с опит във Висшата лига. Решението за бъдещето на испанеца се очаква в близките седмици.