Пеп Гуардиола отлага решението за бъдещето си след разговор с ръководството на Манчестър Сити

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че ще вземе решение за бъдещето си едва след разговор с клубното ръководство, след като тимът изпусна титлата във Висшата лига.

"Първият човек, с когото трябва да говоря, е моят президент. Ще седнем и ще обсъдим всичко след края на сезона, а след това ще вземем решение“, коментира испанецът след равенството срещу Борнемут, което окончателно остави титлата в ръцете на Арсенал.

Според информации в британските медии 55-годишният специалист обмисля да напусне клуба година преди изтичането на договора си. Въпреки това той подчерта, че към момента е изцяло фокусиран върху представянето на отбора.

Сити все пак завършва сезона с трофей, след като спечели ФА Къп след успех над Челси във финала. От 2016 година насам Гуардиола изгради една от най-успешните ери в историята на клуба, печелейки 20 отличия, включително Шампионската лига и шест титли във Висшата лига.

Паралелно с това се засилват слуховете за негов наследник, като за фаворит е сочен Енцо Мареска – бивш асистент на Гуардиола и настоящ треньор с опит във Висшата лига. Решението за бъдещето на испанеца се очаква в близките седмици.