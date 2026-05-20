Скандал с шпионаж изхвърли Саутхемптън от финала за Висшата лига

Сериозен скандал разтърси английския футбол, след като Саутхемптън бе изваден от финала на плейофите в Чемпиъншип - двубой, определян като най-скъпия в световния футбол заради финансовите ползи от промоцията във Висшата лига.

Решението бе взето от независима дисциплинарна комисия към Английската футболна лига, след като клубът призна, че е извършвал нерегламентирано наблюдение на съперници, включително полуфиналния си опонент Мидълзбро. Нарушенията включват заснемане на тренировъчни занимания в рамките на 72 часа преди мачове, както и подобни действия срещу други отбори през сезона.

Така Мидълзбро, който отпадна от Саутхемптън в полуфиналите, бе възстановен в надпреварата и ще се изправи срещу Хъл Сити на "Уембли“ в събота.

Финалът в Чемпиъншип традиционно е наричан „най-скъпият мач“, тъй като класирането във Висшата лига носи приходи от около 200 милиона паунда в рамките на няколко сезона чрез телевизионни права, спонсорства и т.нар. "парашутни плащания“.

От Саутхемптън все още не са излезли с официална позиция, но според информации клубът ще обжалва тежкото наказание. Възможно е окончателното решение да претърпи промяна в зависимост от изхода на апела.

Случаят предизвика разнопосочни реакции сред феновете – част от тях защитиха отбора, докато други изразиха сериозно разочарование. В същото време от Мидълзбро приветстваха решението, подчертавайки значението на честната игра и спортната етика.

Това е първият подобен случай, наказан по новия регламент на футболната лига, въведен след скандала с Лийдс Юнайтед през 2019 година, когато клубът бе санкциониран за сходно нарушение.