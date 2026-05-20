БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Скандал с шпионаж изхвърли Саутхемптън от финала за Висшата лига

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Английският клуб бе наказан за нерегламентирано наблюдение на съперници, а Мидълзбро получи шанс да играе в най-скъпия мач във футбола

Скандал с шпионаж изхвърли Саутхемптън от финала за Висшата лига
Слушай новината

Сериозен скандал разтърси английския футбол, след като Саутхемптън бе изваден от финала на плейофите в Чемпиъншип - двубой, определян като най-скъпия в световния футбол заради финансовите ползи от промоцията във Висшата лига.

Решението бе взето от независима дисциплинарна комисия към Английската футболна лига, след като клубът призна, че е извършвал нерегламентирано наблюдение на съперници, включително полуфиналния си опонент Мидълзбро. Нарушенията включват заснемане на тренировъчни занимания в рамките на 72 часа преди мачове, както и подобни действия срещу други отбори през сезона.

Така Мидълзбро, който отпадна от Саутхемптън в полуфиналите, бе възстановен в надпреварата и ще се изправи срещу Хъл Сити на "Уембли“ в събота.

Финалът в Чемпиъншип традиционно е наричан „най-скъпият мач“, тъй като класирането във Висшата лига носи приходи от около 200 милиона паунда в рамките на няколко сезона чрез телевизионни права, спонсорства и т.нар. "парашутни плащания“.

От Саутхемптън все още не са излезли с официална позиция, но според информации клубът ще обжалва тежкото наказание. Възможно е окончателното решение да претърпи промяна в зависимост от изхода на апела.

Случаят предизвика разнопосочни реакции сред феновете – част от тях защитиха отбора, докато други изразиха сериозно разочарование. В същото време от Мидълзбро приветстваха решението, подчертавайки значението на честната игра и спортната етика.

Това е първият подобен случай, наказан по новия регламент на футболната лига, въведен след скандала с Лийдс Юнайтед през 2019 година, когато клубът бе санкциониран за сходно нарушение.

Свързани статии:

Саутхемптън отива на “Уембли” за двубой с Хъл Сити след успех в продължения над Мидълзбро
Саутхемптън отива на “Уембли” за двубой с Хъл Сити след успех в продължения над Мидълзбро
“Светците” се поздравиха с победата с гол в 116-ата минута.
Чете се за: 01:35 мин.
#Чемпиъншип 2025/2026 #ФК Саутхемптън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа на „Евровизия“
2
СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа...
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“
3
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на...
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
4
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на сграда в Източна Германия
5
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
6
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Европейски футбол

Фермин Лопес претърпя операция и постави под въпрос участието си на Мондиал 2026
Фермин Лопес претърпя операция и постави под въпрос участието си на Мондиал 2026
Пеп Гуардиола отлага решението за бъдещето си след разговор с ръководството на Манчестър Сити Пеп Гуардиола отлага решението за бъдещето си след разговор с ръководството на Манчестър Сити
Чете се за: 01:37 мин.
Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по Socca 6 и битката на българските национали по БНТ 3
Чете се за: 01:25 мин.
България започва участието си на европейското първенство по Socca 6 България започва участието си на европейското първенство по Socca 6
Чете се за: 01:35 мин.
Арсенал е новият шампион на Англия Арсенал е новият шампион на Англия
Чете се за: 02:02 мин.
Реал ще обяви завръщането на Жозе Моуриньо в неделя или понеделник Реал ще обяви завръщането на Жозе Моуриньо в неделя или понеделник
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите гледат три законопроекта за промени в НПК НА ЖИВО: Депутатите гледат три законопроекта за промени в НПК
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Търговската сделка САЩ - ЕС: Компромис под заплахата на Тръмп за...
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Започва частичен ремонт през Кресненското дефиле: Очакват се...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Решават за пускане на обходен маршрут на движението между Пампорово...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Започна срещата на Владимир Путин и Си Дзинпин в Пекин
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ