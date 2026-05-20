Фермин Лопес претърпя операция и постави под въпрос участието си на Мондиал 2026

Футболистът на Барселона Фермин Лопес претърпя успешна операция на счупена метатарзална кост на десния крак, съобщиха от каталунския клуб.

MEDICAL UPDATE



First team player Fermín López underwent a successful operation of the fifth metatarsal fracture on his right foot.



Doctor Antoni Dalmau Coll performed the operation at Hospital de Barcelona, which was supervised by the Club’s Medical Services.



От "блаугранас“ не уточниха конкретен срок за възстановяване на полузащитника, като подчертаха, че той ще зависи изцяло от индивидуалния напредък на играча. Това поставя под сериозна въпросителна участието му на предстоящото Световно първенство, което започва след по-малко от месец.

Контузията на Лопес настъпи при победата на Барселона с 3:1 срещу Бетис в мач от Ла Лига. Очакваше се младият халф да бъде сред опциите за националния селекционер на Испания.

Испанската федерация трябва да обяви окончателния състав за Мондиала в Канада, Мексико и САЩ в началото на следващата седмица, което прави ситуацията около Лопес още по-неясна.