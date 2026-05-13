Саутхемптън отива на “Уембли” за двубой с Хъл Сити след успех в продължения над Мидълзбро

Милен Костов
Чете се за: 01:35 мин.
“Светците” се поздравиха с победата с гол в 116-ата минута.

Саутхемптън
Снимка: БТА
Саутхептън победи Мидълзбро с 2:1 във втори полуфинален плейоф за промоция във Висшата лига. “Светците” стигнаха до успеха с общ резултат 2:1, след нулево равенство в първия мач на стадион “Ривърсайд”.

Гостите откриха резултата на стадион “Сейн Мери” в Саутхемптън в 5-ата минута. Райли МакГрий стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Калъм Бритън.

В добавеното време на първата част домакините възобновиха равенството. Рос Стюърт изравни с глава от вътрешността на вратарското поле.

През второто полувреме и двата точни удара бяха на сметката на “светците”, но Соломон Брин се справи с тях, за да изпрати двубоя в продължения.

В първото продължение отново възпитаниците на Тонда Екерт бяха по-близо до гола, но Соломон Брин отрази шут на Самюъл Едоузи.

Натискът на домакините се отплати в 116-ата минута. Коварно центриране на Шей Чарлз премина покрай противниковите защитници и попадна в далечния ъгъл.

На финала на стадион “Уембли” в Лондон Саутхемптън ще срещне Хъл Сити, който отстрани Милуол в първия плейоф с общ резултат 2:0. Сблъсъкът противопоставя 4-ия и 6-ия в класирането на Чемпиъншип и ще се състои в събота, 23 май, от 17:00 часа.

