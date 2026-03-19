Ханзи Флик: Предстои ни много сериозно препятствие в следващия кръг

Старши треньорът на Барселона – Ханзи Флик, похвали футболистите на испанския гранд за представянето им през второто полувреме от реванша на осминафиналите в Шампионската лига срещу Нюкасъл.

Каталунците вкараха четири безответни попадения след почивката на „Камп Ноу“ за успеха със 7:2, елиминирайки английския си съперник с общ резултат 8:3 след 1:1 в първия мач.

„През първото полувреме беше много трудно. Знаехме, че ще ни пресират, но те наистина бяха много добри в покритието човек за човек. След първия ни гол всичко при нас вървеше на приливи и отливи. Бях много щастлив, когато вкарахме третото попадение в края. Решението срещу подобна игра на съперника е сигурното владеене на топката и бързото ѝ разпределяне, но ние допускахме твърде много грешки. Нюкасъл също заслужава поздравления, защото има много бързи футболисти, които ни затрудниха максимално“, коментира германският спец.

„На почивката поисках от играчите повече прецизност и концентрация, за да можем да притиснем противника. Получи се много добре. Коментирахме специфични неща, които футболистите ми трябваше да направят на терена и те успяха. За мен като треньор винаги е хубаво да видя, че играчите слушат и разбират указанията и след това ги прилагат на терена. През второто полувреме видях нов отбор на Барселона, с подобрено самочувствие и увереност. Това е радващо, защото повечето от момчетата са млади и все още се опитват да се подобряват“, допълни той.

Барселона ще играе срещу сънародниците си от Атлетико Мадрид на четвъртфиналите в началото на 8 и на 14 април. Двата отбора се срещнаха на полуфиналите в турнира за Купата на Испания по-рано през годината, като столичани спечелиха с общ резултат 4:3 след 4:0 като домакин на 12 февруари и 0:3 в реванша на 3 март.