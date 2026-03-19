Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Чете се за: 06:15 мин.
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:07 мин.

Ханзи Флик: Предстои ни много сериозно препятствие в следващия кръг

Чете се за: 02:37 мин.
Барселона победи Нюкасъл със 7:2, елиминирайки английския си съперник с общ резултат 8:3 след 1:1 в първия мач.

Ханзи Флик: Предстои ни много сериозно препятствие в следващия кръг
Снимка: БТА
Старши треньорът на Барселона – Ханзи Флик, похвали футболистите на испанския гранд за представянето им през второто полувреме от реванша на осминафиналите в Шампионската лига срещу Нюкасъл.

Каталунците вкараха четири безответни попадения след почивката на „Камп Ноу“ за успеха със 7:2, елиминирайки английския си съперник с общ резултат 8:3 след 1:1 в първия мач.

„През първото полувреме беше много трудно. Знаехме, че ще ни пресират, но те наистина бяха много добри в покритието човек за човек. След първия ни гол всичко при нас вървеше на приливи и отливи. Бях много щастлив, когато вкарахме третото попадение в края. Решението срещу подобна игра на съперника е сигурното владеене на топката и бързото ѝ разпределяне, но ние допускахме твърде много грешки. Нюкасъл също заслужава поздравления, защото има много бързи футболисти, които ни затрудниха максимално“, коментира германският спец.

„На почивката поисках от играчите повече прецизност и концентрация, за да можем да притиснем противника. Получи се много добре. Коментирахме специфични неща, които футболистите ми трябваше да направят на терена и те успяха. За мен като треньор винаги е хубаво да видя, че играчите слушат и разбират указанията и след това ги прилагат на терена. През второто полувреме видях нов отбор на Барселона, с подобрено самочувствие и увереност. Това е радващо, защото повечето от момчетата са млади и все още се опитват да се подобряват“, допълни той.

Барселона ще играе срещу сънародниците си от Атлетико Мадрид на четвъртфиналите в началото на 8 и на 14 април. Двата отбора се срещнаха на полуфиналите в турнира за Купата на Испания по-рано през годината, като столичани спечелиха с общ резултат 4:3 след 4:0 като домакин на 12 февруари и 0:3 в реванша на 3 март.

„Предстои ни много сериозно препятствие в следващия кръг. Но трябва да подхождаме стъпка по стъпка, да мислим мач за мач. Това правихме през миналия сезон и ще продължим и занапред“, каза още Флик.

Свързани статии:

Барселона, Байерн, Ливърпул и Атлетико (М) продължават към четвъртфиналите в Шампионската лига
Барселона, Байерн, Ливърпул и Атлетико (М) продължават към четвъртфиналите в Шампионската лига
Първите срещи от четвъртфиналите са на 7 и 8 април, а реваншите на...
Чете се за: 00:55 мин.
Барселона разпиля Нюкасъл в голов спектакъл
Барселона разпиля Нюкасъл в голов спектакъл
Каталунците записаха най-резултатния си мач за сезона.
Чете се за: 01:37 мин.
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
1
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
2
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
3
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от...
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
4
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните...
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море
5
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби...
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
6
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
2
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
5
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
6
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...

Още от: Европейски футбол

Играчът на Байерн Мюнхен Филип Павич стана най-младият футболист на клуба, играл в Шампионската лига
Играчът на Байерн Мюнхен Филип Павич стана най-младият футболист на клуба, играл в Шампионската лига
Диего Симеоне: Понякога не е нужно да казваш нищо, числата говорят сами за себе си Диего Симеоне: Понякога не е нужно да казваш нищо, числата говорят сами за себе си
Чете се за: 01:40 мин.
Отмениха контролата между отборите на Испания и Египет Отмениха контролата между отборите на Испания и Египет
Чете се за: 02:07 мин.
Хари Кейн: Винаги, когато се изправяш срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, очакваш битка, но ние ще бъдем готови Хари Кейн: Винаги, когато се изправяш срещу Реал Мадрид в Шампионската лига, очакваш битка, но ние ще бъдем готови
Чете се за: 02:57 мин.
Арне Слот: Когато стигнеш до последните етапи на турнира, знаеш едно нещо със сигурност - ще играеш срещу ПСЖ Арне Слот: Когато стигнеш до последните етапи на турнира, знаеш едно нещо със сигурност - ще играеш срещу ПСЖ
Чете се за: 03:25 мин.
Италиански сблъсък на "Олимпико": Рома и Болоня решават всичко в осминафиналната среща реванш Италиански сблъсък на "Олимпико": Рома и Болоня решават всичко в осминафиналната среща реванш
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание НА ЖИВО: Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Андрей Гюров: България остава на "пълна скорост" към Европа Андрей Гюров: България остава на "пълна скорост" към Европа
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Веселин Тодоров, "Сиела Норма": Никой не иска да си...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Шофьор загина, след като колата му се вряза в къща край Средец
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
