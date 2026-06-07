Германия спечели срещу САЩ последната си контрола преди Мондиал 2026

Германия завърши подготовката си за световното първенство по футбол с победа с 2:1 над един от домакините - САЩ.

На "Солджър Фийлд" в Чикаго Бундестимът стигна до успеха с голове на Кай Хаверц и Лерой Сане.

Нападателят на Арсенал откри още във втората минута, засичайки с глава центриране от фаул на Йошуа Кимих.

Отговорът на американците обаче не закъсня и бе повече от впечатляващ. В 37-мата минута защитникът на английския Фулъм Антони Робинсън изравни с рядко красив гол. След центриране от корнер топката бе отбита от германски бранител, но попадна право на волето на Робинсън, който от движение с удар от дъгата пред наказателното поле бе близо до това да скъса мрежата зад германския страж Оливер Бауман.

В 57-мата минута многоходова германска комбинация завърши с подаване на Хаверц към Сане, който с диагонален удар от около 12 метра вкара за крайното 2:1.

Следващият мач за четирикратните световни шампиони от Германия ще бъде срещу дебютанта Кюрасао на 14 юни, докато тимът на САЩ играе с Парагвай близо 48 часа по-рано.