Шотландия записа гръмка победа над Боливия

Националният отбор на Шотландия приключи подготовката си за световното първенство по футбол с категорична победа с 4:0 над Боливия.

В Ню Джърси "гайдарите" успяха да решат всичко още през първото полувреме, в което вкараха и четирите си гола.

Лорънс Шанкланд откри още в петата минута, а в 23-тата асистира на Скот МакТоминей, който покачи на 2:0.

Че Адамс направи преднината на Шотландия класическа половин час след началото на срещата, а отново той покачи на 4:0 в края на първата част.

През второто полувреме шотландците отново доминираха, но по чудо не стигнаха до още голове.

Следващият мач за футболистите на Стийв Кларк е на 14 юни срещу Хаити.