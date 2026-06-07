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Марсио Роса и Дерой Дуарте започнаха като титуляри за Кабо Верде при убедителна победа над Бермуда

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Марсио Роса и Дерой Дуарте започнаха като титуляри за Кабо Верде при убедителна победа над Бермуда
Снимка: БТА
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Вратарят на Монтана Марсио Роса и халфът на Лудогорец Дерой Дуарте започнаха като титуляри при победата на Кабо Верде с 3:0 над Бермуда в последната контролна среща за тима преди старта на дебютното му участие на световно първенство.

Точни за африканския тим бяха Уили Семедо, който откри в 33-тата минута, бившият футболист на Левски Гари Родригес, който удвои малко след старта на второто полувреме, и Нуно да Коща, който оформи крайния резултат.

Кабо Верде е в група "H" на световното първенство заедно с европейския шампион Испания, Уругвай и Саудитска Арабия.

#Мондиал 2026

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