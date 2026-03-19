Барселона, Байерн, Ливърпул и Атлетико (М) продължават към четвъртфиналите в Шампионската лига

Ливърпул, Барселона, Байерн Мюнхен и Атлетико Мадрид се класираха за четвъртфиналите на Шампионската лига след реваншите в сряда.
Втори мачове от осминафиналите в Шампионската лига на УЕФА:
ЛИВЪРПУЛ - Галатасарай 4:0 (в първата среща 0:1)
Тотнъм - АТЛЕТИКО МАДРИД 3:2 (2:5)
БАЙЕРН МЮНХЕН - Аталанта 4:1 (6:1)
БАРСЕЛОНА - Нюкасъл 7:2 (1:1)
Четвъртфиналните сблъсъци са:
Пари Сен Жермен - Ливърпул
Реал Мадрид - Байерн Мюнхен
Барселона - Атлетико Мадрид
Спортинг - Арсенал
Първите срещи са на 7 и 8 април, а реваншите на 14 и 15 април.