Барселона, Байерн, Ливърпул и Атлетико (М) продължават към четвъртфиналите в Шампионската лига

Ливърпул, Барселона, Байерн Мюнхен и Атлетико Мадрид се класираха за четвъртфиналите на Шампионската лига след реваншите в сряда.

Втори мачове от осминафиналите в Шампионската лига на УЕФА:



ЛИВЪРПУЛ - Галатасарай 4:0 (в първата среща 0:1)

Тотнъм - АТЛЕТИКО МАДРИД 3:2 (2:5)

БАЙЕРН МЮНХЕН - Аталанта 4:1 (6:1)

БАРСЕЛОНА - Нюкасъл 7:2 (1:1)

Четвъртфиналните сблъсъци са:

Пари Сен Жермен - Ливърпул

Реал Мадрид - Байерн Мюнхен

Барселона - Атлетико Мадрид

Спортинг - Арсенал

Първите срещи са на 7 и 8 април, а реваншите на 14 и 15 април.