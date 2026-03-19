Диего Симеоне: Понякога не е нужно да казваш нищо, числата говорят сами за себе си

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне заяви, че „числата говорят сами за себе си“, след като изведе испанския отбор до четвъртфиналите на Шампионската лига за осми път в последните 13 сезона.
Въпреки загубата с 2:3 от Тотнъм в Англия в реванша от осминафиналите, Атлетико постигна общ успех с 7:5 и си осигури място на четвъртфиналите срещу Барселона.
„Понякога не е нужно да казваш нищо, числата говорят сами за себе си“, коментира Симеоне.
„Това е момент, в който да бъдем щастливи като клуб и като отбор, заедно с радостта на нашите фенове, които ще празнуват тази стъпка към четвъртфиналите. Пътят напред ще бъде труден, както в предишни случаи, в които стигнахме до финала“, каза още аржентинският специалист.
Въпреки преднината от три гола от първия мач миналата седмица в Мадрид, тимът на Атлетико си затрудни живота и се нуждаеше от попадения на Хулиан Алварес и Давид Ханко, за да облекчи пътя си към четвъртфиналите.
„Усилията ни бяха огромни. Не започнахме добре, преднината от три гола не помогна. Изравнихме, след това стана 2:1, отново изравнихме. Имахме шансове да го затворим мача и тогава дойде последната дузпа. Равенството беше това, което заслужавахме“, завърши Диего Симеоне.