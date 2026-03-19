Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Диего Симеоне: Понякога не е нужно да казваш нищо, числата говорят сами за себе си

Спорт
Въпреки загубата с 2:3 от Тотнъм в реванша от осминафиналите, Атлетико постигна общ успех с 7:5 и си осигури сблъсък на четвъртфиналите срещу Барселона.

Диего Симеоне: Понякога не е нужно да казваш нищо, числата говорят сами за себе си
Снимка: БГНЕС
Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне заяви, че „числата говорят сами за себе си“, след като изведе испанския отбор до четвъртфиналите на Шампионската лига за осми път в последните 13 сезона.

Въпреки загубата с 2:3 от Тотнъм в Англия в реванша от осминафиналите, Атлетико постигна общ успех с 7:5 и си осигури място на четвъртфиналите срещу Барселона.

„Понякога не е нужно да казваш нищо, числата говорят сами за себе си“, коментира Симеоне.

„Това е момент, в който да бъдем щастливи като клуб и като отбор, заедно с радостта на нашите фенове, които ще празнуват тази стъпка към четвъртфиналите. Пътят напред ще бъде труден, както в предишни случаи, в които стигнахме до финала“, каза още аржентинският специалист.

Въпреки преднината от три гола от първия мач миналата седмица в Мадрид, тимът на Атлетико си затрудни живота и се нуждаеше от попадения на Хулиан Алварес и Давид Ханко, за да облекчи пътя си към четвъртфиналите.

„Усилията ни бяха огромни. Не започнахме добре, преднината от три гола не помогна. Изравнихме, след това стана 2:1, отново изравнихме. Имахме шансове да го затворим мача и тогава дойде последната дузпа. Равенството беше това, което заслужавахме“, завърши Диего Симеоне.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Атлетико Мадрид #Диего Симеоне

