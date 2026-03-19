Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Чете се за: 06:15 мин.
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:07 мин.

Отмениха контролата между отборите на Испания и Египет

от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Двубоят трябваше да се играе в Катар на 31 март.

Отмениха контролата между отборите на Испания и Египет
Снимка: БТА
Приятелският мач на Египет срещу Испания този месец, планиран като част от подготовката за предстоящото световно първенство, беше отменен, съобщиха пред агенция Reuters два източника, близки до Египетската футболна асоциация и националния отбор.

Двубоят трябваше да се играе в Катар на 31 март. Конфликтът в Близкия Изток затрудни пътуванията в някои от най-натоварените транзитни центрове в света и принуди няколко спортни събития да бъдат отменени поради опасения за безопасността.

Египетски медии информираха, че контролата може да бъде преместена в Испания, но първият източник, пожелал анонимност, каза пред Reuters, че срещата не може да се проведе там по „организационни причини“.

„Някои от египетските футболисти нямаха визи за влизане в Испания или Европа и нямаше време за кандидатстване поради предстоящите празници“, добави вторият източник и още:

„Двете федерации също не успяха да постигнат споразумение по други подробности. Катар преди това беше покрил всички разходи, но този път ситуацията беше различна.“

Египет ще се изправи срещу Саудитска Арабия в Джеда на 27 март, а не в Катар, а европейският шампион Испания ще играе срещу тима на Сърбия на същата дата, след като двубоят „Финалисима“ срещу носителя на Копа Америка Аржентина на стадион „Лусаил“ в Доха беше отменен.

Седемкратните африкански шампиони от Египет ще имат за съперници съставите на Белгия, Нова Зеландия и Иран в група G на Световното първенство по-късно тази година.

Испания е в група Н в компанията на отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай в група H.

Шефът на иранския футбол Мехди Тадж: Ще бойкотираме Америка, но няма да бойкотираме световното първенство
Шефът на иранския футбол Мехди Тадж: Ще бойкотираме Америка, но няма да бойкотираме световното първенство
Лионел Меси повежда Аржентина в приятелския мач срещу Гватемала преди Мондиал 2026
Гол номер 900 за Лионел Меси е факт, но Интер Маями отпадна на осминафиналите на Шампионската купа на КОНКАКАФ
Правителството на Сенегал с призив за независимо международно разследване след отнетата титла от Купата на африканските нации
Безпрецедентно: Мароко стана шампион на Африка за сметка на Сенегал
Игор Тиаго ще брани честта на Бразилия
