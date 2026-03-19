Отмениха контролата между отборите на Испания и Египет

Приятелският мач на Египет срещу Испания този месец, планиран като част от подготовката за предстоящото световно първенство, беше отменен, съобщиха пред агенция Reuters два източника, близки до Египетската футболна асоциация и националния отбор.

Двубоят трябваше да се играе в Катар на 31 март. Конфликтът в Близкия Изток затрудни пътуванията в някои от най-натоварените транзитни центрове в света и принуди няколко спортни събития да бъдат отменени поради опасения за безопасността.

Египетски медии информираха, че контролата може да бъде преместена в Испания, но първият източник, пожелал анонимност, каза пред Reuters, че срещата не може да се проведе там по „организационни причини“.

„Някои от египетските футболисти нямаха визи за влизане в Испания или Европа и нямаше време за кандидатстване поради предстоящите празници“, добави вторият източник и още:

„Двете федерации също не успяха да постигнат споразумение по други подробности. Катар преди това беше покрил всички разходи, но този път ситуацията беше различна.“

Египет ще се изправи срещу Саудитска Арабия в Джеда на 27 март, а не в Катар, а европейският шампион Испания ще играе срещу тима на Сърбия на същата дата, след като двубоят „Финалисима“ срещу носителя на Копа Америка Аржентина на стадион „Лусаил“ в Доха беше отменен.

Седемкратните африкански шампиони от Египет ще имат за съперници съставите на Белгия, Нова Зеландия и Иран в група G на Световното първенство по-късно тази година.

Испания е в група Н в компанията на отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай в група H.