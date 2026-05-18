Лионел Меси блести при първата победа за Маями на новия стадион

Лионел Меси отново беше в центъра на събитията при победата на Интер Маями с 2:0 над Портланд Тимбърс в мач от Мейджър Лийг Сокър.

Аржентинската суперзвезда реализира първото попадение и асистира за второто, а успехът се оказа исторически за тима от Флорида, който записа първа победа на новия си стадион Nu Stadium.

Преди този двубой Интер Маями имаше серия от три равенства и едно поражение на новото съоръжение, но успя да сложи край на негативната поредица именно срещу отбора, воден от бившия наставник на клуба Фил Невил.

С успеха тимът от Маями записа трета поредна победа и се изкачи до второто място в Източната конференция с актив от 28 точки.

Лионел Меси откри резултата в 31-вата минута, като това беше неговият 13-и гол от началото на сезона. Малко преди почивката аржентинецът демонстрира класата си с отличен пробив през двама бранители, след което подаде към Херман Бертераме, който оформи крайното 2:0.