Две изненади в предварителния състав на Тунис за Мондиал 2026

Двама от най-опитните играчи се оказаха ненужни при Сабри Ламуши.

Капитанът Фержани Саси и ключовият бранител Ясин Мериа останаха извън разширената група на Тунис за Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, съобщава агенция Ройтерс.

Саси и Мериа, които имат съответно 101 и 95 мача за Тунис, се оказаха ненужни при новия треньор Сабри Ламуши, който наследи Сами Трабелси през януари. Селекционерът обаче все още не е обявил дали в предстоящите контроли с Хаити и Канада ще преглежда различни имена за дълбочина на състава, или ще залага на преобразяването му.

Днес изненадващо повиквателни получиха 21-годишният Халил Аяри и тийнейджърът Раян Елоуми. Първият е футболист на Пари Сен Жермен, но все още няма мачове за първия отбор, а вторият е изиграл два двубоя за канадския Ванкувър Уайткапс. В състава на Тунис е и 32-годишният халф Рани Хедира, чийто брат Сами е световен шампион с Германия от 2014.

Тунис е в Група F с Швеция, Япония и Нидерландия.

Разширен състав на Тунис:

Вратари: Сабри Бен Хесен (Етоал), Абделмухиб Шамак (Клуб Африкен), Аймен Дахман (Сфаксиен);

Защитници: Али Абди (Ница), Адем Арус (Касъмпаша), Мохамед Амин Бен Хамида (Есперанс), Дилан Брон (Сервет), Раед Шикауи (Монастир), Мутаз Нефати (Норшьопинг), Омар Рекик (Марибор), Монтасар Талби (Лориен), Ян Валери (Йънг Бойс Берн);

Халфове: Мортада Бен Уанес (Касъмпаша), Анис Бен Слиман (Норич Сити), Исмаел Гарби (Аугсбург), Рани Хедира (Унион Берлин), Мохамед Хадж Махмуд (Лугано), Ханибал Межбри (Бърнли), Елиес Скири (Айнтрахт Франкфурт);

Нападатели: Елиас Ашури (Копенхаген), Халил Аяри (Пари Сен Жермен), Фирас Шауат (Клуб Африкен), Раян Елоуми (Ванкувър Уайткапс), Хазем Мастоури (Динамо Махачкала), Елиас Саад (Хановер) и Себастиан Тоунекти (Селтик).

