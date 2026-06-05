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ФИФА пренарежда церемонията преди мачовете на Мондиал 2026

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Национални отбори
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Всички футболисти и съдии ще се подреждат един срещу друг в центъра на терена преди началото на двубоите от световното първенство

фифа пренарежда церемонията мачовете мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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ФИФА ще промени традиционния протокол преди началото на двубоите от Световното първенство по футбол през 2026 година. Новината беше потвърдена от президента на световната централа Джани Инфантино, цитиран от френския вестник „Екип“.

Според новия формат всички футболисти, включени в съставите на двата отбора, както и съдийската бригада, ще заемат позиции в центъра на терена по време на изпълнението на националните химни.

"Всички играчи и съдии ще застанат един срещу друг в центъра на терена по време на националните химни, което ще спомогне за създаването на момент на единство и гордост“, заяви Инфантино.

Промяната означава, че титулярите вече няма да се подреждат пред централната трибуна, както беше досегашната практика на големите международни турнири.

От ФИФА смятат, че новата церемония ще създаде по-въздействаща атмосфера преди първия съдийски сигнал и ще подчертае значимостта на най-престижния футболен форум.

Българската национална телевизия ще даде възможност на зрителите да проследят най-важните моменти от шампионата, като ще излъчва срещите от Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Мондиал 2026 ще се проведе в периода от 11 юни до 19 юли и за първи път в историята ще бъде организиран от три държави домакини.

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#FIFA #Джани Инфантино

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