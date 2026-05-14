Анчелоти подписа нов договор с Бразилия още преди Мондиала

Италианският специалист Карло Анчелоти ще остане начело на националния отбор на Бразилия поне до 2030 година. Новината беше официално потвърдена от Бразилска футболна конфедерация.

Досегашният контракт на опитния наставник беше валиден до края на Световното първенство през 2026 година, но двете страни са постигнали договорка за по-дългосрочно сътрудничество. Анчелоти пое „селесао“ през лятото на 2025-а и успя да класира тима за предстоящия Мондиал в САЩ, Мексико и Канада. В груповата фаза бразилците ще играят срещу Мароко, Хаити и Шотландия.

„Вече година съм в Бразилия и още от първия ден почувствах колко специално място заема футболът тук“, сподели Анчелоти пред официалния сайт на федерацията.

Той подчерта, че амбициите на щаба и ръководството остават високи: „Работим усилено, за да върнем Бразилия сред най-силните в света. Искаме още успехи, още развитие и още време за съвместна работа. Радвам се, че ще продължим заедно до Световното първенство през 2030 година. Благодаря за доверието и за начина, по който бях приет в страната.“

Преди да застане начело на бразилския национален тим, Анчелоти водеше Реал Мадрид. Италианецът имаше два периода в испанския гранд – между 2013 и 2015 година, а след това се завърна през 2021-а. Под негово ръководство клубът спечели множество отличия, сред които титли в Ла Лига, Купата на краля, Суперкупата на Испания, както и трофеи от Шампионска лига и Суперкупата на УЕФА.