Неймар отново бележи за Сантос

Неймар вкара шестия си гол за сезона при победата на своя Сантос над Брагантино с 2:0. Това е четвърта победа на тима му в първенството. С успеха тимът му се изкачи на 15-о място в класирането.

Нападателят се разписа и във вторник при равенството 1:1 с Реколета от Парагвай за Копа Судамерикана.

34-годишният Неймар се надява да попадне в разширения състав на Бразилия за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което започва на 11 юни. Селекционерът Карло Анчелоти ще обяви избраниците си след седмица - на 18 май.