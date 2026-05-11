Стотици алпинисти се подготвят да изкачат Еверест в най-подходящото време през май (ГАЛЕРИЯ)

Стотици алпинисти се опитват да покорят Еверест – най-високия връх в света, въпреки нестабилния леден блок, опасно надвиснал над основния маршрут, високите разходи за пътуване и увеличените такси за разрешителни.

Около 492 алпинисти и същият брой непалски планински водачи се подготвят за изкачването на почти 8850-метровия връх този месец, по време на дългоочаквания период с подходящо време в планината.

Алпинистите започнаха да се събират през април в базовия лагер, който се намира на височина 5300 метра. Но от повече от две седмици огромен и нестабилен леден блок, известен като серак, възпрепятства придвижването им по-нагоре към върха.

