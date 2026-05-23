150 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

Обновена музейна сбирка в Априлци за 150-ата годишнина от Априлското въстание (СНИМКИ)

Обновена музейна сбирка отваря врати в Априлци по повод 150-годишнината от Априлското въстание и 50 години от обявяването на Априлци за град. Експозицията е разположена в сградата на читалище „Светлина - 1894 г.“ в кв. Ново село.

Колекцията е озаглавена „Априлското въстание в Новоселската котловина“ и от местната управа се надяват тя да се превърне в основа за бъдещ по-голям музей, представящ в цялост миналото на старопланинския град.

Сбирката е създадена през 1976 г. с помощта на специалисти от Музея на занаятите в Троян, чийто екип участва и в нейното обновяване.

Сред експонатите с висока историческа стойност е и пушка, дарена от семейството на Стояна Драгановска – Нишанджийката, наричана Новоселската Райна Княгиня. Сред акцентите в експозицията са още черешово топче, списък с имената на всички загинали във въстанието – както от Ново село и региона, така и от други места, както и мъжка и дамска носия от района.

Експозицията включва още приписки в псалтир от село Скандалото, камък с надпис, открит в района на Ново село и съхраняван в Регионалния исторически музей в Ловеч. Представени са също книги и вестници, посветени на въстанието, както и паметни места и паметници.

Основен акцент в експозицията е оригиналният печат на Първи революционен окръг на Българския централен революционен комитет, дарен на Община Априлци от Лили Гунева.

Снимки: БТА

