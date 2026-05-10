Успешна евакуация: Никой от пасажерите на кораба-огнище на хантавирус няма симптоми (СНИМКИ)

Голяма част от пътниците на кораба-огнище на хантавирус вече са успешно евакуирани. В следващите 72 часа те ще бъдат под медицинско наблюдение, а след това под карантина поне 45 дни. По последните данни всички около 100 души на борда на плавателния съд, акостирал край Тенерифе, към момента нямат симптоми на вируса. От Световната здравна организация отново заявиха, че рискът от заразяване е нисък.

Подготовката за евакуацията на пасажери от кораба започна рано сутринта. Операцията беше наблюдавана и координирана от полицейски лодки. На борда първо се качиха медицински служители в предпазно облекло. След преглед и разделяне по националности, започна извеждане на пътниците. Корабът не получи разрешение да акостира близо, затова карантинираните се извозваха с лодки до пристанището. Първи бяха 14-те испански граждани, които се движиха в групи по 5. От пристанището бяха закарани директно на летището и вече са в Мадрид. След тях бяха изведени гражданите на Франция, Канада, Нидерландия, Великобритания, Турция, Ирландия и САЩ.

Моника Гарсия Гомес, министър на здравеопазването на Испания: "Това върху, което трябва да се съсредоточим е успехът на операцията. Всичко върви по план, пасажерите напускат абсолютно безопасно. И че е абсолютно сигурно, че няма да имат контакт с местното население. Както виждате - всичко е под контрол!"

Така, месец след смъртния случай заради вируса, за няколко часа от кораба слязоха около 100 души - пасажери и екипаж. Те напуснаха кораба, когато самолетите, с които трябва да бъдат евакуирани, кацнаха на летището на Тенерифе. Утре рано се очаква да бъдат евакуирани граждани на Австралия. На борда ще остане част от екипажа, за да може да върне плавателния съд в Нидерландия.

Рул Нювенкам, посланик на Нидерландия в Испания: "Основният екипаж ще остане на борда, защото трябва да върнат кораба в Нидерландия."

Директорът на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус наблюдава евакуацията.

Тедрос Аданом Гебрейесус, ген. директор на СЗО: "Тук не става дума за друг ковид и рискът за населението е нисък. Така че хората не трябва да са уплашени и не бива да има паника."

Досега са регистрирани 8 случая на хантавирус, три от които са смъртни. Все още не е ясен източникът на зараза, но се предполага, че нидерландската двойка, която почина, се е заразила, при наблюдение на птици близо до сметище в Аржентина. От там категорично отричат това да е огнището на хантавирус.