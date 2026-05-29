"Параход "Радецки" отбелязва 60 години от създаването си (СНИМКИ)

Единственият плаващ музей на Балканския полуостров – Национален музей "Параход Радецки", навърши 60 години от своето построяване. Параходът е точно копие на този, който през 1876 г. Христо Ботев завладява със своята чета, за да стигнат до козлодуйския бряг.

Първият "Радецки" е построен през 1851 г. в Будапеща и плава под австрийски флаг до 1910 г., а четири години по-късно е предаден за скрап. Репликата е построена в корабостроителницата в Русе на базата на парния влекач "Пловдив". Първоначално се задвижва с парни машини и гребни колеса.

Пуснат е на вода на 28 май 1966 г. и на козлодуйския бряг го посрещат 3000 деца. Тогава прави първото си и последно плаване извън граница до Виена и Будапеща със 126 деца на борда.

