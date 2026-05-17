Море от фенове посрещна Дара в София (ГАЛЕРИЯ)

Исторически успех за България! DARA триумфира на "Евровизия" и накара цялата страна да плаче от радост!

С „Bangaranga“ и с големия си талант, младата звезда донесе първата победа за България в песенния конкурс! При това безапелационно - като спечели и вота на журито, и този на зрителите. DARA превърна и летището в София в сцена и пя пред почитатели и близки. Море от фенове с националния трибагреник я посрещнаха у дома.

