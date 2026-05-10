Ще си тръгнат ли американските военни от Германия? Баварското градче Филзек с опасения за бизнеса и общността

Какво ще се случи, ако американският контингент си тръгне - това е въпросът, който си задават жителите на живописното баварско градче Филзек. Те съжителстват с американските военни повече от 80 години. А до този въпрос се стигна, защото американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля да изтегли военнослужещи от Германия. Ако това се случи, Филзек ще плати висока цена, и то не е само икономическа.

Във Филзек живеят около 6500 германци. И повече от 15 000 американци - 7000 военнослужещи и близо 8000 цивилни. От Втората Световна война насам, градчето е дом на 2-ри кавалерийски полк „Страйкър“. Въпреки, че няма конкретни детайли от къде ще бъдат изтеглени военни, упорито се говори, че 2-ри кавалерийски полк си приготвя багажа. Според кмета на Филзек, последствията ще бъдат "драматични".

Торстен Гредлер, кмет на Филзек: "Това, което ме радва като кмет, че американците не живеят изолирано във военните си бази, а са изцяло интегрирани в местната общност."

Сержант Робърт Муур живее във Филзек от 4 години. Казва, че е много доволен.

Сержант Робърт Муур: "Ако се наложи да си тръгнем, много хора ще бъдат разстроени, защото на много хора тук им харесва. На мен също и аз ще бъда разочарован."

Броят на американците в района е голям и защото близо се намира Графенвьор - най-големият американски полигон за военни учения извън територията на Съединените щати. Площта му е 233 квадратни километра. Освен че са много добре интегрирани, американски военни избират да останат и след пенсионирането си, мнозина се женят тук. Средният и дребният бизнес, не само във Филзек, но и в района, е силно притеснен.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Вероника Варга, собственик на груминг-салон: "Ако много американци напуснат, клиентите ми ще намалеят до степен, в която ще ми се наложи да решавам какво да правя с двамата си служители."

В момента в Германия има около 35 000 американски военнослужещи, това е най-големият американски контингент в Европа. За евентуалното му изтегляне президентът Доналд Тръмп заговори след отказа на Берлин да се включи във войната в Близкия изток и след критики на канцлера Фридрих Мерц към стратегията на Вашингтон в региона.

Въпреки че се надяват американските военни да не си тръгнат от Филзек, местните власти вече обмислят стратегия за изход от потенциалната криза.



