Христо Зайков: Спринтьорските отбори си играеха на котка и мишка

Трикратният победител в Колоездачната обиколна на България Христо Зайков анализира третия етап от Джиро д'Италия.

Пол Мание спечели последния етап на българска земя и постигна втора победа в надпреварата.

"Спринтьорските отбори си играеха на котка и мишка. Днес не се случи, но в следващите етапи очаквам да има развръзки, с пристигнали и избягали групи. Състезателят, който притежава фланелката за катерачи искаше да затвърди класирането си. Атакува със съотборник, който да му помага. Момчетата се пребориха докрай, браво на тях", сподели той в интервю за БНТ.