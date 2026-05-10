Христо Зайков: Спринтьорските отбори си играеха на котка и мишка

Трикратният победител в Колоездачната обиколна на България Христо Зайков анализира третия етап от Джиро д'Италия.
Пол Мание спечели последния етап на българска земя и постигна втора победа в надпреварата.
"Спринтьорските отбори си играеха на котка и мишка. Днес не се случи, но в следващите етапи очаквам да има развръзки, с пристигнали и избягали групи. Състезателят, който притежава фланелката за катерачи искаше да затвърди класирането си. Атакува със съотборник, който да му помага. Момчетата се пребориха докрай, браво на тях", сподели той в интервю за БНТ.
Зайков сподели очакванията си за следващите етапи
"Обиколката е доста дълга и има етапи, където Вингегор и другите фаворити ще излязат на предна линия. Вчера Вингегор направи един тест", допълни дългогодишният състезател.
