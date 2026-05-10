Йордан Йовчев: Тези три медала са повод за гордост, но пътят тепърва предстои

Олимпийският медалист Йордан Йовчев изрази задоволството си от представянето на българските гимнастици на Световната купа във Варна, където родните състезатели завоюваха три отличия, включително и злато.

"Тези три медала няма как да не ни радват. Особено златото – това, което Давид показва в последните години, и най-вече на неговия коронен уред кон с гривни, му донесе и право да участва на световното първенство през октомври“, коментира Йовчев.

Той обърна специално внимание на трудностите, пред които са изправени младите гимнастици при прехода от юноши към мъже.

"Преминаването от младежка към мъжка възраст изисква време. Това е нормален процес. А кон с гривни е изключително рисков уред – както гредата при жените. Може да си отлично подготвен и само едно малко отклонение да провали всичко“, обясни той.

Йовчев подчерта, че е важно състезателите да са наясно с пътя си и да работят целенасочено.

"Хубавото е, че те знаят какво им предстои и са готови за него. Залагаме много на отделните уреди и развитието им там“, допълни специалистът.

Той не пропусна да отличи и останалите български гимнастици, сред които и Даниел Трифонов, който също се представя стабилно в надпреварата.

"Радвам се за тези млади момчета. Те се борят с много сериозна конкуренция и въпреки трудностите показват характер и развитие“, каза още Йовчев.

Според него постигнатите резултати са важна крачка напред, но и ясен знак, че най-доброто тепърва предстои за новото поколение български гимнастици.